Накануне Песаха аэропорт Бен-Гурион может столкнуться с трудностями

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона испытывает серьезный кадровый дефицит, поэтому страдает качество обслуживания пассажиров, но ситуация может значительно ухудшиться накануне Песаха.

Об этом пишет издание «НЭП».

Представитель Международной ассоциации воздушного транспорта Коби Зусман обратился к авиакомпаниям, работающим в Израиле, отметив, что его опасения вызваны нестабильными рабочими отношениями между руководством Управления аэропортов и его сотрудниками, а также нехваткой персонала для обслуживания путешественников.

По его словам, нужно позаботиться о том, чтобы министерство транспорта Израиля как можно быстрее прониклось необходимостью найти выход из сложившейся ситуации.

В Управлении аэропортов отмечают, что на сегодняшний день пассажиропоток не превышает 60 тысяч человек в день, но накануне Песаха ситуация изменится, и он увеличится в полтора раза. И если не предпринять никаких мер, качество обслуживания пострадает и в аэропорту могут образоваться огромные очереди.

«Курсор» писал ранее, что в министерстве здравоохранения Израиля приняли решение установить в аэропорту «Бен-Гурион» пункт сдачи анализов на коронавирусную инфекцию.

Еще мы писали, что супружеская пара, прибывшая с маленьким ребенком в аэропорт «Бен-Гурион», шокировала сотрудников, потому что оставила своего малыша у стойки регистрации и ушла проходить паспортный контроль.

Напомним, что в аэропорту Бен-Гурион была пресечена попытка контрабанды около 8,5 килограммов золота на общую сумму в 1,5 миллиона шекелей. Пассажир, пытающийся незаконно ввести драгоценности, был задержан по прибытию из Турции.