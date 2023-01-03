Нападение на израильтянку в Риме: установлена личность подозреваемого

В настоящее время он находится в розыске.

Итальянская полиция установила личность мужчины, который накануне Нового года в Риме на железнодорожном вокзале напал с ножом на 24-летнюю израильтянку. Сейчас подозреваемого разыскивают правоохранительные органы.

Об этом пишет ilsole24ore.

Нападавшим оказался 25-летний иммигрант из Польши Александр Хомяк. Мотивы его поступка остаются неизвестными. Но согласно предварительным данным, атака на женщину не была связана с терроризмом.

За несколько дней до нападения мужчина был задержан сотрудниками полиции за бродяжничество, но после допроса его освободили.

«Акт агрессии 31 декабря кажется делом рук сумасшедшего, и я, в свете прочитанных мной документов, думаю, что это так», — сказал председатель провинциального комитета порядка и безопасности Рима во время заседания.

Итальянская полиция связалась с матерью подозреваемого, и как оказалось, в Польше его также разыскивают за кражу.

«Курсор» писал ранее, что на железнодорожном вокзале «Термины» в Риме мужчина в черной куртке и черной шапке с козырьком напал на израильтянку и трижды пырнул ее ножом. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Еще мы писали, что в немецком городе Дюссельдорф за несколько часов до Нового года 33-летний мужчина убил ножом 30-летнюю израильтянку Моран Кайзер. В местной полиции отмечают, что причиной убийства стала ссора.