Ударила кулаком в лицо: пациентка клиники в Рамле напала на врача

В Израиле в последнее время участились случаи с применением насилия в отношении медицинских работников. Сегодня, 19 января, подобный инцидент произошел в женской консультации больничной кассы «Клалит» в Рамле.

Об этом пишет News.israelinfo.

Пациентка напала на врача и ударила его кулаком, а потом ногой по лицу из-за того, что не была удовлетворена лечением. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

У пострадавшего рассечение, ему потребовалась госпитализация. Клинику после инцидента закрыли.

Министр здравоохранения Арье Дери призвал правоохранительные органы привлечь всех нападавших к ответственности и «строго наказать», чтобы подобные случаи не повторялись.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 18 января, во Французской больнице произошло нападение на медицинских работников со стороны жителя лагеря палестинских беженцев Шуафат. Мужчина пришел в ярость из-за «плохого» качества обслуживания.

Еще мы писали, что недавно в педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить за то, что им долго пришлось ждать документы для выписки.

Напомним, в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.

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