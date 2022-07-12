Нападение толпы евреев на араба в Герцлии: появились новые подробности громкого дела

29-летний Ниссим Азулай стал вторым осужденным среди шести человек, обвиняемых в нападении на 60-летнего Гассана Хаджа Яхью.

Израильтянин-еврей был приговорен в понедельник к трем годам и двум месяцам лишения свободы за участие в нападении толпы на араба. Инцидент произошел в прошлом году во время волны интенсивного межобщинного насилия в стране.

29-летний Ниссим Азулай из Петах-Тиквы был признан виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами и вандализме.

По данным полиции, 15 человек участвовали в нападении на Гассана Хаджа Яхью, израильского араба, проживающего в Тайбе, который 12 мая 2021 года ел постный обед в Рамадан в своей машине возле мечети Сидна Али в Герцлии. В то время бушевало еврейско-арабское насилие на этнической почве, особенно в смешанных городах, на фоне войны в Газе между Израилем и ХАМАСом.

Подозреваемые подождали, пока уедет припаркованная полицейская машина, и приблизились к авто Яхьи, крича «Араб!», говорится в обвинительном заключении. В какой-то момент один из подозреваемых ударил Яхью камнем по голове, а другой брызнул ему в лицо перцовым баллончиком.

Jewish Israeli sentenced to 38 months for racist assault on Arab last year https://t.co/Y8QMDGIJxy — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 12, 2022

Азулаю было предъявлено обвинение в том, что он бросил бутылку в автомобиль Яхьи, в то время как другие бросали камни в жертву и его автомобиль. Согласно обвинительному акту, Азулай активно участвовал в преднамеренном нападении на расовой почве.

Напомним, что появилось видео, на котором работники аэропорта разбрасывают и портят вещи из чемоданов туристов. Среди них есть и священные книги.