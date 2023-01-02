Нападение в школе Реховота: двое подростков обвиняются в покушении на убийство

Двое подростков обвиняются в покушении на убийство за нанесение ножевых ранений 16-летнему мальчику в средней школе в городе Реховот в прошлом месяце.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Подозреваемым также были предъявлены обвинения в незаконном проникновении с целью совершения преступления и воспрепятствовании правосудию. Одного из подростков обвинили в незаконном хранении ножа, а другого — в ношении оружия.

Согласно обвинительному акту, пострадавший до сих пор находится в больнице и пока может самостоятельно дышать, но не может говорить или выполнять другие функции. Ни имена подозреваемых, ни потерпевшего публично не называются, поскольку все трое несовершеннолетние.

В обвинительном акте, представленном в Центральный районный суд по делам несовершеннолетних в Лоде, говорится, что двое подозреваемых пришли в школу 13 декабря 2022 года, вооруженные ножом и камнем. Они перепрыгнули через забор и начали преследовать жертву. Потерпевший вбежал в здание и заперся в кабинете директора. Подозреваемые бросили в подростка камень, когда пробрались в комнату. Затем двое подростков ударили мальчика кулаком, и он получил несколько ножевых ранений.

После этого двое подозреваемых выбежали из школы, постирали свою одежду и избавились от ножа.

СМИ сообщают, что муниципальные источники сообщили, что полиция была предупреждена за несколько дней до поножовщины, что мальчик находится под угрозой.

Ранее Курсор писал, что 13 декабря неизвестные лица в масках ранили ножом 16-летнего подростка на территории школы. Медики эвакуировали пострадавшего без сознания с проникающими ранениями в больницу Каплан в Реховоте в тяжелом состоянии.

Также стало известно о состоянии подростка, раненого в школе в Реховоте. Сейчас мальчик находится на искусственной вентиляции легких.

Наша редакция писала, что появились новые подробности расследования нападение в школе Реховота. В рамках продолжающегося расследования попытки убийства школьника в Реховоте в полиции заявили, что чиновники муниципалитета не сотрудничают со следствием и не явились на допрос.

Курсор сообщал, что в Реховоте неизвестные ворвались в школу в масках: ранен подросток. Шокирующее происшествие в одной из школ взбудоражило город Реховот. Преступники в масках ранили подростка прямо на территории заведения.