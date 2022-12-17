В Иерусалиме произошло ДТП, есть погибший

В Иерусалиме возле развязки Адам в аварии погиб 20-летний мотоциклист.

Об этом сообщает издание «Детали».

Это произошло из-за столкновения двух мотоциклом. На место происшествия прибыли парамедики MADA, констатировавшие смерть одного из водителей.

Еще двух пострадавших, получивших ранения средней тяжести, доставили в больницу «Шаарей Цедек» в Иерусалиме. Дорожная полиция уже расследует это ДТП.

Ранее мы рассказывали, что 16 декабря на улице Йекутиэля Адама в Ашкелоне произошла серьезная авария при участии 21-летнего мотоциклиста. На место ДТП прибыли медики, увидевшие, что водитель лежит на тротуаре в обморочном состоянии.

Ему оказали необходимую медпомощь и срочно эвакуировали без сознания и с травмой головы в больницу Барзилай.

«Курсор» сообщал, что в тот же день вблизи незаконного форпоста Ховат Гилад у поселения Ицхар обстреляли израильский автомобиль. Это сделали из проезжающей мимо машины.

К счастью, никто не пострадал, потому что пуля пробила заднее боковое стекло авто и застряла в подголовнике водительского кресла. Силы ЦАХАЛа прочесывают местность в поисках террористов, которые скрылись с места преступления.

Помимо этого в рамках обыска в доме жителя района Рас-эль-Амуд сотрудники МАГАВ нашли там 26 особей черноголовых щеглов, охраняющихся законом, а также древние артефакты.

Правоохранители приехали это место после того, как получили данные о том, что мужчина незаконно содержит этих животных и торгует ими. Как известно, в Израиле запрещена охота, разведение и торговля.

Нелегальные охотники питают огромный интерес к черноголовым щеглам, вследствие чего в дикой природе представителей семейства вьюрковых осталось немного. Больше об этом узнайте в нашем материале.

Также недавно израильтян предупредили о мошенниках, выдающих себя за «Битуах леуми».