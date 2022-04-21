Нападение в центре Иерусалима: арабский мужчина атаковал еврея

В четверг днем ​​на улице Ханавиим в центре Иерусалима было совершено нападение на 29-летнего еврея.

Мужчина получил травмы головы и лица после того, как на него без видимой причины напал арабский мужчина.

Об этом сообщает Israel National News.

Пострадавший получил легкие травмы, в том числе порезы на лице и травму головы.

Парамедики МАДА оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали его в городской медицинский центр Шаарей-Цедек.

Парамедик МАДА Реем Неими сказал: «Потерпевший был в сознании, у него была кровоточащая рана на лице. Он рассказал нам, что на него напали на улице Ханевиим».

«Мы оказали ему первоначальную медицинскую помощь, включая перевязку и остановку кровотечения, и перевели его в больницу для дальнейшего лечения».

Курсор писал ранее, что в Рамле напали на бывшую королеву красоты Израиля и украли ее собаку. Техила Леви, которая выиграла конкурс в 2020 году, говорит, что на нее напали возле ее дома днем, когда она гуляла со своим 11-летним младшим братом, страдающим аутизмом.

Также мы сообщали, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору.