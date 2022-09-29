Напряженная ситуация в Иудее и Самарии: США обратились к Израилю и ПА

В США заявили, что израильтяне и палестинцы должны предпринять шаги, чтобы остановить рост насилия в Иудее и Самарии.

Соединенные Штаты призвали израильтян и палестинцев остановить эскалацию насилия в Иудее и Самарии после перестрелки с участием ЦАХАЛа и палестинских террористов в Дженине 28 сентября.

«Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии», — заявил журналистам в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы призываем сами стороны сдержать насилие. Соединенные Штаты и другие международные партнеры готовы помочь, но именно они должны совершить жизненно важные действия по смягчению конфликта и восстановлению спокойствия», — сказал Прайс.

Он отметил, что 2022 год стал смертельным для палестинцев в Иудее и Самарии: по подсчетам Организации Объединенных Наций, израильские силы безопасности убили более 81 палестинца. Многие из них были убиты в ожесточенных столкновениях или перестрелках с ЦАХАЛом.

Ранее «Курсор» сообщал, что Силы безопасности предупредили о боевой готовности в связи с возможными обстрелами со стороны Газы.

Напомним, премьер-министр рассказал об успехах сил безопасности во время антитеррористической операции в Дженине и ликвидации дома боевика, стрелявшего в жителей Тель-Авива.