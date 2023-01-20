Израиль и Венгрия добились отличных результатов в построении консервативного сообщества — Орбан

Израиль и Венгрия добились отличных результатов в построении консервативного сообщества.

Об этом в своем Twitter написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Создание консервативного сообщества — сложная работа. Но и Венгрия, и Израиль уже добились отличных результатов. Имел сегодня возможность сверить записи», — отметил Орбан после встречи с генеральным директором фонда «Тиква» Амиадом Коэном.

Как сообщал Курсор, Венгрия по состоянию на конец ноября заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, что эквивалентно сумме в 870 миллионов евро. Это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы, тем более, что до ноябрьской отчетности Будапешт сообщил Брюсселю об аресте только 3000 евро.

Ранее Курсор информировал о том, что в ноябре в министерстве иностранных дел Венгрии призвали президента российской федерации владимира путина* к прекращению огня вместо заявлений, углубляющих конфликт.

«Мы не считаем правильными заявления, углубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры», — заявили в Будапеште в ответ на заявление путина о том, что Польша, Румыния и Венгрия также могут иметь территориальные претензии к Украине.

Также Курсор информировал о том, что Венгрия выдала разрешение, которое позволит российской государственной компании «росатом» построить два новых ядерных реактора.

Курсор также писал о том, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нужно изменить стратегию, чтобы настал мир и прекратилась война.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!