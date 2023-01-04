Назначенные министры продолжают покидать Кнессет

“Норвежский закон» дает право назначенным министрам уходить в отставку с поста депутата Кнессета, чтобы полностью сосредоточиться на своей роли членов правительства.

Новоназначенные министр жилищного строительства Ицхак Голднопф, министр культуры и спорта Микки Зоар и министр туризма Хаим Кац в среду, 4 января, подали заявление об отставке спикеру Кнессета Амиру Охане.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Таким образом, Голднопф, Зоар и Кац стали третьим, четвертым и пятым министрами, сделавшими это в рамках так называемого “норвежского закона”. Он дает право назначенным министрам уходить в отставку с поста депутата Кнессета, чтобы полностью сосредоточиться на своей роли членов правительства. Это позволяет следующему человеку в партийном списке пройти в Кнессет.

Как сообщал Курсор, в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.

Также Курсор информировал о том, что Кнессет 19 декабря одобрил законопроект, увеличивающий минимальное количество депутатов, необходимое для формирования новой фракции в парламенте.

Также Курсор информировал о том, что Курсор, специальный комитет по «закону Бен-Гвира» под председательством депутата Офира Каца от «Ликуда» одобрил в первом чтении законопроект о внесении поправок в Постановление о полиции. Ожидается, что закон будет вынесен на голосование в первом чтении на пленарном заседании Кнессета в ближайшие два дня.