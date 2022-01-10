Назван израильский город, который занял первое место по уровню качества жизни

В национальном опросе города оценивались по 52 критериям.

Израильский город Кфар-Саба занял первое место в национальном опросе Центрального статистического бюро, оценивающем показатели качества жизни в городах с населением более 100 тысяч человек.

Примечательно, что Иерусалим, занял последнее место.

В опросе 2020 года, опубликованном на прошлой неделе, оценивались ответы на 52 показателя качества жизни по разным категориям в 16 крупных городах Израиля: Кфар-Саба, Реховот, Рамат-Ган, Ришон ле-Цион, Беэр-Шева, Тель-Авив-Яффо, Холон, Нетания, Петах-Тиква, Хайфа, Бейт-Шемеш, Ашкелон, Ашдод, Бней-Брак, Бат-Ям и Иерусалим.

Индексы включали ожидаемую продолжительность жизни, уровень детской смертности, плотность застройки, качество воды, удовлетворенность жилыми районами, удовлетворенность парками и зелеными насаждениями в жилых районах, уровень использования Интернета, уровень утилизации, а также общее доверие.

Кфар-Саба, расположенная между Раананой и Ход-ха-Шарон, лидировала по большинству показателей, занимая первое место по ожидаемой продолжительности жизни (84,9 года), плотности застройки (0,7 человека на комнату по сравнению с 0,86 в среднем по городам), удовлетворенности жилых кварталов (95,5%), удовлетворенность парками и зелеными насаждениями (83,9%).

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