Израильская компания подала заявку на утверждение нового препарата от коронавируса

Фармацевтическая компания из Хайфы Bonus BioGroup подала заявку на утверждение ее препарата в министерство здравоохранения. Ее лекарство должно помочь в лечении людей с тяжелым течением коронавируса.

Новое лекарство называется MesenCure. Оно уже успело пройти две стадии клинических испытаний. По словам медиков, оно показало себя очень эффективным.

К примеру, в группе из 50 человек, которые тяжело болели коронавирусом, препарат понизил вероятность летального исхода на 69 процентов по сравнению с той группой людей, которые принимали плацебо.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Беннет заявил, что 40% населения могут заразиться Covid в этой волне. В Израиле число случаев заражения за последнюю неделю увеличилось почти в четыре раза по сравнению с предыдущей. Министерство здравоохранения сообщило о 17 518 новых случаях заражения в субботу.

Кроме того, мы писали, что кабинет министров проголосовал за продление электронного отслеживания путешественников, въезжающих в Израиль. Правительственный кабинет проголосовал за продление электронного отслеживания путешественников, прибывающих в страну, еще на месяц, до 9 февраля.

Еще напомним, что в ЦАХАЛе всего за три дня удвоились случаи заболевания COVID-19. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди солдат, офицеров и гражданских служащих Армии обороны Израиля почти удвоилось за три дня: с 1 778 в четверг до 3 160 сегодня, сообщают военные.

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