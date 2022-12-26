Названа дата отставки временного спикера Кнессета Левина

Депутат и временный спикер Кнессета Ярив Левин, во вторник, 27 декабря, подаст в отставку.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это позволит ему назначить министра юстиции и назначить постоянного спикера в четверг одновременно с приведением к присяге нового правительства.

Ранее мы рассказывали, что главы оппозиционных партий Яир Лапид, Бени Ганц, Авигдор Либерман, Мейрав Михаэли и Мансур Аббас выступили с совместным заявлением. Они сказали, что объединятся для борьбы «против устанавливаемого темного и антидемократического правительства, которое разорвет Израиль на части изнутри».

Политики обязались после своего возвращения к власти отменить все законы, которые вредят демократии, безопасности, экономике и израильскому обществу.

«Курсор» сообщал, что, по словам парламентского корреспондента Дафна Лиэля, приведение к присяге нового правительства назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначено на 11:00 утра в четверг, 29 декабря.

Помимо этого недавно экс-министр юстиции «Ликуда» Дэн Меридор сказал, что Нетаниягу ставит свою жажду власти выше интересов Израиля, и продает демократический характер страны ради завоевания партнеров по коалиции. Он считает, что лидер «Ликуда» не является расистом, но это не мешает ему навредить стране, чтобы вновь быть премьер-министром.

По мнению Меридора, последние действия Нетаниягу противоречат его мировоззрению, но он готов пойти на все ради возвращения к посту премьер-министра, что бывший министр связывает с его собственным уголовным процессом.

Также он высказался о сегодняшнем публичном дискурсе, который является «глубокмс изменением ценностей израильского общества». Меридор утверждает, что Нетаниягу нормализовал расистскую риторику и политику лидера ультраправой партии «Оцма Иегудит» депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.