Лапид, Ганц, Либерман, Михаэли и Аббас сделали совместное заявление

Главы оппозиционных партий Яир Лапид, Бени Ганц, Авигдор Либерман, Мейрав Михаэли и Мансур Аббас выступили с совместным заявлением после встречи, состоявшейся в понедельник, 26 декабря.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Мы объединимся, чтобы вести борьбу против устанавливаемого темного и антидемократического правительства, которое разорвет Израиль на части изнутри. Когда мы вернемся к власти, мы обязуемся отменить все крайние законы, которые наносят ущерб демократии, безопасности, экономике и израильское общество», – сказано в заявлении.

Ранее мы рассказывали, что уходящий министр обороны Бени Ганц обратился к харедим-членам Кнессета, которые войдут в новое правительство. По его словам, обществу придется заплатить высокую цену в том случае, если Израиль будет не еврейским, а религиозным государством. Он заявил, что ведение принудительной и расистской политики «повредит вам больше, чем кому-либо другому».

Также недавно лидер партии Авода Мейрав Михаэли негативно высказалась в адрес нового правительства, потому что оно хочет институционализировать расизм. Это, по ее мнению, ведет Израиль от сионистской мечты Бен-Гуриона к расистской мечте председателя Религиозного сионизма Бецаллеля Смотрича. Больше об этом читайте здесь.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу ответил на критику Лапида и сказал, что проигрыш на выборах является не концом демократии, а ее сутью. По словам лидера Ликуда, Лапид не принимает решение израильтян на выборах, а также он призвал его к ответственным действиям, чтобы новое правительство могло «исправить все, что вы разрушили за последние 1,5 года».

Любопытно, что новое правительство и Нетаниягу критикуют не только оппозиционные силы. Так, своим мнением о нынешней ситуации поделился бывший министр юстиции «Ликуда» Дэн Меридор, который сказал, что назначенный премьер-министр ставит свои стремления к власти выше интересов Израиля.