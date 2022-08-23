Названа причина поездки Бени Ганца в США

Ганц направляется в США после того, как пообещал, что Израиль сделает «все возможное», чтобы повлиять на сделку с Ираном.

Поскольку возрождение ядерной сделки с Ираном кажется неизбежным, министр обороны Бени Ганц объявил во вторник, что он отправится в Соединенные Штаты для серии встреч с представителями американского министерства обороны в конце этой недели.

Ранее во вторник Ганц заявил, что Израиль связывался как с США, так и со странами региона по поводу переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном на фоне сообщений о недавнем прогрессе в переговорах.

«Мы сделаем все возможное, чтобы повлиять на соглашение», — сказал Ганц во время собрания фракции своей партии «Национальное единство».

Отметив, что Израиль не будет участником какого-либо соглашения, он добавил, что еврейское государство «будет знать, как сохранить свою свободу действий по мере необходимости».

Вскоре после этого заместитель премьер-министра Нафтали Беннет выступил с призывом к президенту США Джо Байдену не подписывать возобновленную ядерную сделку с Ираном.

«Это соглашение отправит примерно четверть триллиона долларов в карман иранской террористической администрации и ее региональным посредникам и позволит Ирану разрабатывать, устанавливать и эксплуатировать центрифуги практически без ограничений всего за два года», — написал Беннет в Твиттере.

Ганц должен вылететь во Флориду в четверг утром и встретиться с главой Центрального командования США Майклом Эриком Куриллой в штабе командования.

Там он проведет брифинг по «оперативным аспектам сотрудничества» между Израилем и CENTCOM, говорится в сообщении его офиса.

CENTCOM официально взял на себя ответственность за отношения вооруженных сил США с Израилем в сентябре прошлого года. До этого Израиль оставался в зоне ответственности Европейского командования (EUCOM), чтобы предотвратить возможную напряженность между CENTCOM и арабскими и мусульманскими странами, находящимися под его контролем, многие из которых не поддерживали формальных связей с Израилем и, следовательно, не хотели, чтобы их считали взаимными союзниками.

Однако в последние годы арабские союзники ЦЕНТКОМа все больше развивают отношения с Израилем, в том числе неофициально, так что проблема в значительной степени сошла на нет.

Ранее «Курсор» писал, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.

Также мы сообщали, что Израиль опасается, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану.