Суд вынес вердикт о возможности Дери стать министром

Фемида дала ответ на петицию против намерения назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу ввести председателя ШАС в состав нового правительства.

Препятствий для назначения председателя ШАС Арье Дери в правительство нет. Таким является вердикт, вынесенный Верховным судом.

Об этом сообщает портал Maariv.

Согласно сообщению, судья Верховного суда Алекс Штейн ответил на петицию, поданную против назначения депутата Кнессета Арье Дери министром.

В частности, он отметил, что «петиция явно опередила свое время», поэтому по сути препятствий для назначения нет».

Как сообщал Курсор, Движение за качественное правительство в Израиле подало апелляцию в БАГАЦ против намерения нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить министром председателя ШАС Арье Дери, несмотря на то, что в январе он был осужден за налоговые правонарушения и приговорен к условному тюремному заключению.

В январе Дери согласился на сделку о признании вины, в результате которой он был осужден и приговорен к условному тюремному заключению. Соглашение о признании вины включало пункт, в котором судьи написали, что Дери больше не будет заниматься общественными делами.

Он немедленно ушел в отставку из Кнессета, прежде чем суд мог решить, составляют ли его действия моральную распущенность, что лишило бы его возможности занимать пост министра в течение семи лет.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и Дери готовят план, чтобы обойти БАГАЦ. Дери может стать заместителем премьер-министра.

Такде Дери обвинил судебную систему в незаконном преследовании. Председатель ШАС утверждает, что не нарушал никаких соглашений о признании вины, и сделает «все, что позволяет закон», чтобы быть назначенным министром.

Как сообщал Курсор, в партии ШАС признают, что так называемый «закон Дери» носит персонифицированный характер. Об этом заявил депутат Кнессета от ШАС, инициатор законопроекта Моше Арбель.

Наша редакция сообщала, что Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.

Ранее Курсор писал, что в ШАС признали персональный характер «закона Дери».

Напомним, что БАГАЦ не отменит закон о возвращении Дери на пост министра.