Соглашение между Ликудом и Религиозно-сионистской партией: появилась интересная деталь

Официальное соглашение между «Ликудом» и Религозно-сионистской партией еще не подписано и не обнародовано, но периодически появляются детали договора.

Согласно сообщению KAN, коалиционное соглашение между «Ликудом» и Религиозно-сионистской партией включает пункт, в котором говорится, что главный раввин ЦАХАЛа больше не будет назначаться начальником штаба ЦАХАЛа, а будет назначаться советом, возглавляемым главным сефардским раввином.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В пункте лишь говорится, что стороны примут закон об «укреплении статуса главного раввина ЦАХАЛа» путем изменения «метода его назначения и скрытой галахической независимости». Однако пункт относится к аналогичному законопроекту Кнессета 20-го созыва (2015-2019 гг.), который не был принят и который включает ряд положений, в том числе, по данным KAN:

Главный раввин ЦАХАЛа получит звание генерал-майора вместо бригадного генерала и, следовательно, станет членом форума генерального штаба ЦАХАЛа.

Главный раввин ЦАХАЛа будет назначен на основании рекомендации комитета из семи человек, возглавляемого главным сефардским раввином, в который войдут представитель правительства, три представителя ешив (академий иудаики), бывший главный раввин ЦАХАЛа и командующий Управлением кадров ЦАХАЛа.

Главный раввин ЦАХАЛа будет отвечать по галахическим вопросам перед израильским раввинатом, который в прошлом выносил более строгие решения, чем раввинат ЦАХАЛа, по вопросам, касающимся захоронения нееврейских солдат, смешанных подразделений ЦАХАЛ, того, что представляет собой военная необходимость, оправдывающая осквернение суббота.

Ряд политиков, которые также были высокопоставленными офицерами ЦАХАЛа, отреагировали на сообщение.

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа и нынешний депутат парламента от «Национального единства» Гади Айзенкот написал в Facebook, что «решение взять назначение главного раввина ЦАХАЛа из рук начальника штаба и министра обороны проистекает из политической слабости Нетаниягу и его власти. Эти поспешные шаги наносят ущерб ЦАХАЛу как единой государственной армии народа».

«Вступающему в должность премьер-министру было бы полезно узнать, как в подобных обстоятельствах действовал лидер – первый премьер-министр блаженной памяти Давид Бен-Гурион, который действовал для создания единой и государственной армии. Сталкиваясь с проблемами безопасности Израиля, у нас нет привилегии превращать ЦАХАЛ в козырную карту в коалиционных переговорах», — заявила Айзенкот, ссылаясь на дополнительные положения коалиционных соглашений, согласно которым председатель Религиозно-сионистской партии депутат Кнессета Бецалель Смотрич взял под свой контроль COGAT и гражданская администрация министерства обороны, а также председатель «Оцма Иегудит» и новый министр национальной безопасности депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, взявший под свой контроль пограничную полицию Иудеи и Самарии.

Уходящий министр разведки и бывший генерал-майор «Еш Атид», депутат Кнессета Элазар Стерн, сказал, что «они действительно потеряли свои пределы».

Официальное соглашение между «Ликудом» и Религозно-сионистской партией еще не подписано и не обнародовано, хотя в среду стороны объявили о достижении окончательной договоренности. Вместо этого о его различных пунктах сообщалось по частям, а о другом заявленном пункте, который допускает дискриминацию в частном бизнесе на основе религиозных убеждений, также вызывает бурю негодования.

Нетаниягу должен представить свое правительство до понедельника, 2 января, а полностью подписанные коалиционные соглашения должны быть представлены общественности как минимум за 24 часа. До сих пор единственным соглашением, которое было опубликовано полностью, было соглашение между «Ликудом» и «Яадут а-Тора», но оно было подписано только хасидской фракцией «Яадут а-Тора», Агудат Исраэль, а не ее литовской фракцией, Дегель а-Тора.

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