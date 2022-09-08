Названы населенные пункты на юге Израиля, где вода непригодна для употребления

Минздрав Израиля расширил список населенных пунктов на юге, в которых не стоит употреблять воду, потому что ее качество серьезно ухудшилось.

В ряде населенных пунктов на севере Израиля жителям не рекомендуют употреблять воду из-за ее плохого качества. Ее непригодность, как выяснилось, связана с введением в строй нового магистрального водопровода в регионе.

Об этом сообщает издание «Детали».

В минздраве отметили, что вода не соответствует санитарным нормам в таких населенных пунктах: Сдерот, Кфар Аза, Нетивот, Габим, Яхини, Кфар Мимун, Ткума, Ховат Язрам, Бейт ха-Гди, Йошивия, Шува. Жителей этих регионов просят не употреблять ее или же кипятить перед употреблением, чтобы обеззаразить ее от вредных микроорганизмов.

Такие требования следует соблюдать до особого распоряжения минздрава. Выяснилось, что мутность воды связана с введением в эксплуатацию нового водопровода. Сейчас ведутся работы по выяснению и устранению причины загрязнения.

«Курсор» писал ранее, что минздрав озвучил рекомендации касаемо мер профилактики гриппа и коронавируса, а также способов борьбы с ними.

Еще мы писали, что министерство здравоохранения Израиля предостерегает от использования таблеток для похудения «Magic Plus» и порошка «Black Coffee Diet», содержащих экстази и другие запрещенные вещества.

Напомним, что по данным минздрава, в Нахаль-Сореке близ Пальмахима, в молодежной деревне Бен-Шемен и возле лагеря Шарга на севере были обнаружены комары, зараженные вирусом Западного Нила.