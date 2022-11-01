Женщины в политике: Шакед, Гальон и Михаэли проголосовали на выборах

На избирательных участках уже побывали и проявили свою гражданскую позицию Мейрав Михаэли, Айелет Шакед и Захава Гальон.

Выборы в Кнессет 25-го созыва проходят с 7:00 до 22:00. В небольших населенных пунктах избирательные участки открыты меньшее число часов — с 8:00 до 20:00.

Как проголосовали женщины-политики сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Председатель партии «Авода» Мейрав Михаэли проголосовала в Тель-Авиве.

Председатель партии «Мерец» Захава Гальон проголосовала в Петах-Тикве.

Также уже проголосовала председатель «Еврейского дома» Айелет Шакед.

Ранее Курсор сообщал, что экстремисты облили опасным веществом избирательные участки в Рамат-Бейт-Шемеше. Попытку срыва выборов из-за вывода из строя избирательных участков попытались осуществить экстремисты из числа ультраортодоксов.

Также мы сообщали о режиме повышенной безопасности: какие меры приняты перед выборами. В Иудее и Самарии ввели всеобщий карантин в связи с угрозой терактов. Полиция и силовики находятся в режиме повышенной готовности в день выборов.

Ранее наш сайт писал, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле. По словам президента, результаты голосования могут «понравиться или не понравиться, но голос израильского народа следует уважать».

Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов. Опрос показал, что 39 процентов израильтян не верят в том, что опубликованные результаты будут соответствовать реальной картине