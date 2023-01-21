Недалеко от Бней-Аиш под колеса машины попал маленький ребенок

В субботу утром, 21 января, недалеко от Бней-Аиш в центре Израиля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получил трехлетний ребенок.

Об этом пишет издание Maariv.

Маленький мальчик был сбит автомобилем. На место аварии приехала бригада парамедиков (МАДА), которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировала в медицинское учреждение «Шиба». У ребенка диагностировали травмы конечностей и головы. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

На месте работает полиция, которая выясняет обстоятельства дорожней аварии.

«Курсор» писал ранее, что 10 января, в Бней-Браке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело травмирован ребенок. Инцидент произошел на улице Абрабанель, когда мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

Еще мы писали, что во вторник, 10 января, в Ашдоде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезную травму получил семилетний ребенок. У мальчика диагностирована черепно-мозговая травма.

Напомним, что в бедуинской деревне Хура произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 4-летний ребенок. Мальчик был доставлен в местную поликлинику в Негеве, однако врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Читайте также, что на 31-м шоссе недалеко от развязки Лахавим произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, пять человек получили ранения различной степени тяжести.