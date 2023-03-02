Неожиданное заявление: депутат от Оцма Йехудит нашел новых виновников в беспорядках в Хаваре

14:30, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Крайне правый депутат Кнессета утверждает, что большинство пожаров во время беспорядков в Хаваре были вызваны палестинцами.

Крайне правый депутат Кнессета от партии «Оцма Йехудит» Лимор Сон Хар-Мелех заявил в четверг, что большинство пожаров, охвативших город Хавара, произошли по вине палестинцев, а не по вине разбушевавшихся поселенцев.

«Люди ввели премьер-министра в заблуждение, — сказал он израильским СМИ. — Большинство пожаров в Хаваре были вызваны фейерверками, запущенными арабскими бунтовщиками».

Тем не менее на видео с места происшествия четко видно, как группы поселенцев устраивали поджоги в нескольких местах.

Заявления депутата последовали за серией заявлений других крайне правых законодателей, которые, похоже, наслаждались буйством поселенцев.

В среду министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что хочет, чтобы правительство «уничтожило» Хавару.

«Я думаю, что Хавару нужно стереть с лица земли. Я думаю, что Государство Израиль должно это сделать», — сказал он на панельной дискуссии.

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