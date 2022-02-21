Нескольких солдат подразделения Маглан посадили в военную тюрьму за издевательства над новичками

Все дело в традиции посвящения, которая подразумевает вбивание значка принадлежности к спецподразделению в грудь кулаком. Обряд «посвящения» проходил после завершения учебного курса.

Служащие бригады «Маглан» получили по 12 дней военной тюрьмы за то, что провели обряд «посвящения» новичков, закончивших учебный курс.

Неофициальная церемония заключалась в том, что новичкам вбивали значок принадлежности к спецподразделению в грудь ударом кулака. Офицеры и командование об этой традиции знали, но ничего не делали. Более того, многие офицеры сами прошли через такой обряд.

Однако, похоже, теперешнее поколение решило искоренить эту традицию. Именно поэтому несколько старослужащих отправили в военную тюрьму.

А вот сами служащие спецподразделения не обрадовались такому решению. Они потребовали, чтобы командование также несло ответственность, ведь все знали о такой традиции.

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