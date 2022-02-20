Главный подозреваемый в убийстве адвоката в Мазраа сдался полиции

Адвокат Хусейн Авад был застрелен в ночь на субботу, 19 февраля, у мечети в деревне Мазраа, расположенной между Акко и Нагарией. Прибывшая бригада парамедиков застала раненого без пульса и дыхания.

Мужчина, который подозревается в убийстве адвоката Хусейна Авада, решил сдаться полиции. Он пришел в отделение с повинной в ночь н воскресенье, 20 февраля.

Мужчина – брат убитого адвоката и контролера местного совета Мазраа. Он решил сдаться после того, как прошли похороны убитого.

Он будет доставлен в суд, чтобы там рассмотрели продление его срока под задержанием.

Напомним, что адвокат Хусейн Авад был застрелен в ночь на субботу 19 февраля. На момент смерти ему было 45 лет. Полиция с самого начала предполагала, что убийство было совершено на почве конфликта внутри семьи.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала 5 человек, которые подозреваются в планировании убийства.

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