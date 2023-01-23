Нетаниягу хочет привести Лапида и Ганца в правительство — доклад

Политический чиновник говорит, что премьер-министр хочет побудить лидеров оппозиции присоединиться к правительству.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу стремится ввести в свое правительство партии «Еш Атид» или «Национальное единство», сообщил высокопоставленный политический чиновник.

Об этом сообщает INN.

По словам чиновника, Нетаниягу обуздал «экстремистов» в своем правительстве не для того, чтобы создать условия для Яира Лапида или Бени Ганца, которые присоединятся к правительству в ближайшие несколько месяцев, чтобы служить противовесом ультраправым.

Согласно источнику, ожидается, что Нетаниягу скажет Лапиду или Ганцу работать с ним, чтобы восстановить «здравомыслие» на политической сцене.

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