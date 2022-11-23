Нетаниягу и Бен-Гвир провели встречу: что они обсудили

Назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу и председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир обсудили актуальный вопрос в рамках встречи 23 ноября.

Об этом сообщает 7-й канал.

Диалог вращался вокруг требования Бен-Гвира передать ему министерство Негева и Галилеи.

Ранее Бен-Гвир выступил на пленуме Кнессета и сказал, что не отказывался от министерства Негева и Галилеи.

«Не выполнив того, что мы обещали, мы не войдем в правительство; это не просто, что мы настаиваем на Министерстве Негева и Галилеи», – сказал он.

Также недавно председатель Оцма Иегудит выступил на заседании своей фракции впервые после приостановления переговоров. В частности, он заявил, что есть необходимость в инвестициях в периферийные районы.

По словам Бен-Гвира, его политическая сила не сможет стать частью правительства, если не сможет восстановить управление и порядок на улицах. Он называет это своей «ролью» и «миссией».

Политик добавил, что считает возможным создать полноценное правое правительство. Также он сказал, что взял на себя обязательство перед Бецалелем Смотричем в Кесарийском соглашении и поддерживает ультраправого политика. Больше об этом читайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что депутаты Кнессета требуют скорейшего формирования нового правительства после терактов.

Помимо этого Левин заявил, что Смотрич хочет захватить половину правительства.