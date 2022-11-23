Депутаты Кнессета требуют скорейшего формирования нового правительства после терактов

Переговоры между Ликудом и Религиозно-сионистской партией «вернулись на круги своя».

Депутаты Кнессета от партий, участвующих в коалиционных переговорах, сегодня потребовали немедленного формирования правительства после взрывов в Иерусалиме.

«Я не буду говорить о политике, но скажу одно. Нам нужно как можно быстрее сформировать правительство — террор не будет ждать», — заявил на месте взрыва председатель «Оцма Иегудит» депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир.

Депутат «Оцма Иегудит» Цвика Фогель написал в Твиттере: «Террор поднимает свою уродливую голову, в то время как «Ликуд» ведет бесполезные коалиционные переговоры. Следует ясно дать понять: мы в «Оцма Иегудит» пришли не для того, чтобы заниматься ерундой — сформируйте правительство сейчас!».

Председатель Религиозно-сионистской партии, депутат Кнессета Бецалель Смотрич также написал в Твиттере: «Убийственный арабский террор стучится в нашу дверь, необходимо немедленно сформировать националистическое правительство! Я призываю избранного премьер-министра Нетаниягу созвать глав партий и немедленно сформируйте правое правительство, которое произведет реальные изменения и вернет безопасность гражданам Израиля».

С аналогичными комментариями выступили депутаты от «Ликуда».

Депутат Кнессета Мики Зохар написала в Твиттере: «Народ Израиля ожидает, что мы вернем спокойствие на улицы, и все аргументы о том или ином министерстве — ошибка, за которую мы заплатим. Хватит, страна горит».

Депутат Кнессета Галит Дистель-Атбарьян написала: «Несоответствие между проклятой реальностью, с которой мы проснулись до его утра, и избирательным подходом правых партий необходимо прекратить. Сегодня. Нашим избирателям все равно, кто какую работу получит. Нельзя сетовать на суровую реальность безопасности, а затем тратить время с точностью знатока, сталкивающегося с буфетом рабочих мест. Достаточно. Сформируйте правительство сегодня».

Депутат Кнессета Йоав Киш написал: «Есть справедливое предложение для всех партнеров, и пришло время проявить лидерство и уже сегодня объявить о формировании правого правительства во главе с депутатом Кнессета Биньямином Нетаниягу. Этого требует ситуация с безопасностью, Израиль нуждается сейчас правое правительство».

Ранее Курсор писал, что Ликуд и Религиозный сионизм обвиняют друг друга в срыве коалиционных переговоров. Партия Смотрича говорит, что Биньямин Нетаниягу отказался от сделки по разделу портфелей.

Наша редакция писала, что Ликуд обнародовал часть требований на коалиционных переговорах. Высокопоставленные члены партии недовольны отсутствием «важных» портфелей, для депутатов «Ликуда», многие из которых работали в предыдущих правительствах Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в неумении вести переговоры.

Ранее Курсор писал про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.