Нетаниягу и Дери готовят план, чтобы обойти БАГАЦ – СМИ

Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу не может прийти к окончательным выводам с партнерами, в силу чего, как журналисты утверждают, он и председатель ШАС Арье Дери готовят план на случай, если последний не сможет выполнять функции министра.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Согласно плану, Нетаниягу обсуждает возможность назначения Дери заместителем премьер-министра, если Верховный суд не одобрит его назначение министром после вынесения обвинительного приговора.

Сам Дери заинтересован в том, чтобы быть в правительстве, но предпочитает не сбрасывать со счетов «вероятность развития событий». Если председателя ШАС назначат заместителем премьер-министра ‒ он будет вынужден назначать на свое место других министров.

Ранее журналисты рассказали, когда Нетаниягу планирует объявить новое правительство. Известно, что сегодня до полуночи назначенный премьер-министром должен сообщить президенту Ицхаку Герцогу, есть ли у него голоса для приведения к присяге нового правительства.

Ожидается, что Нетаниягу объявит позже в этот же день, что он в состоянии сформировать правительство. Но есть и альтернатива: лидер партии «Ликуд» может попросить еще 4 дня для завершения своей коалиции после получения 10-дневного продления от Герцога, но, по всей видимости, вряд ли это сделает.

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