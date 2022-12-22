Аналитики ISW рассказали, почему путин часто использует ядерную риторику

Аналитики отметили, что путин регулярно говорит о повышенной ядерной готовности россии, чтобы успокоить внутреннюю националистическую аудиторию и запугать страны Запада.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, все эти заявления путина касательно ядерного оружия, в частности гиперзвуковых боегоаовках Авангард или межконтинентальных баллистических ракетах сармат, не говорят о том, что россия готовится применить их.

«москва регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу ультраправому российскому сообществу, которое обвинило минобороны россии в неспособности принять достаточно агрессивных шагов для поддержки войны в Украине и требовать от Запада сокращения «эскалационного» оказания помощи Украине и продолжения переговоров на российских условиях, намекая на возможность ядерной эскалации», — заявили аналитики.

Специалисты также сообщали о предыдущих инцидентах, в которых российские официальные лица ссылались на ядерное оружие, чтобы повлиять на западную и внутреннюю аудиторию, и оценивали, что российские официальные лица не имеют намерения фактически использовать ядерное оружие на поле боя.

Ранее Курсор писал, что Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину. По мнению Ллойда Остина, получение ядерного оружия даст автократичным режимам собственную индульгенцию для агрессии.

Курсор писал ранее, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Напомним, что путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Курсор писал ранее, что помогая Ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия. Российско-иранские договоренности в области разработки ядерных технологий в обмен на поставки ракет и БПЛА для дальнейшего его использования в войне против Украины, являются нарушением россией* международных норм, в частности Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года.

Наша редакция писала, что президент россии владимир путин подтвердил свою ядерную угрозу Западу, готовя к применению массивную ядерную ракету, способную поразить как США, так и Великобританию.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!