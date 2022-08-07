Депутат от «Еш Атид» извинился перед Нетаниягу

Депутат попал в большой скандал после того, как предположил, что глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу якобы имеет проблемы с психическим здоровьем.

Депутат от «Еш Атид» Рам Бен-Барак попросил прощение за то, что предположил, что у лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу проблемы с психикой.

Об этом пишет Times of Israel.

Бен Барак сделал скандальное во время радиоинтервью, в котором его спросили о брифинге по вопросам безопасности.

«Я был очень рад видеть, что премьер-министр Лапид сидит с правой стороны стола, а лидер оппозиции Нетаниягу — с другой, это меня очень успокоило», — сказал тогда Бен Барак.

Однако затем он заявил, что Нетаниягу никому не доверяет.

«Ему тяжело в таких ситуациях. Мы понимаем, что у него какие-то психические проблемы», — сказал тогда депутат.

И вот Бен-Барак, возглавляющий комитет Кнессета по иностранным делам и обороне, попросил прощения и заявил, что тот комментарий был неуместным.

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