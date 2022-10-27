Ганц: Нетаниягу не удосужился сделать ничего из того, что сделал я

Министр Бени Ганц рассказал о своем визите в Турцию в эти дни: «Встречи будут посвящены сотрудничеству систем безопасности между двумя странами».

Председатель партии «Государственный лагерь» и министр обороны Бени Ганц, находящийся с визитом в Турции, обрушился с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу за то, что тот выступает против соглашения с Ливаном.

«Нетаниягу не удосужился сделать ничего из того, что сделал я, — сказал Ганц в интервью Here Network B. — Его противодействие соглашению о морской границе с Ливаном — чисто политический ход».

Он также заявил, что ни за что не пойдет на союз с Нетаниягу.

В конце Ганц сослался на дипломатический визит в Турцию и сказал, что «отношения с Турцией накаляются уже несколько месяцев. Встречи будут посвящены сотрудничеству систем безопасности двух стран — борьбе с терроризмом и выявлению общих интересов».

Как уже упоминалось, министр обороны Бени Ганц в настоящее время находится в Анкаре с официальным визитом и встретится сегодня (четверг) с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в 15:30 в президентской резиденции.

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