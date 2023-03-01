Нетаниягу отреагировал на массовые протесты по всей стране

Нетаниягу поддержал Бен-Гвира, сказав, что право на протест не допускает анархии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением, в котором осудил «анархию» антиправительственных демонстрантов и поддержал призыв министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира к абсолютной нетерпимости к демонстрантам, блокирующим дороги.

«Мы не приемлем насилия в отношении сотрудников полиции, блокирования дорог и вопиющего нарушения законов, — говорится в заявлении Нетаниягу. — Право на протест — это не право на анархию».

Нетаниягу сказал, что он «полностью поддерживает министра национальной безопасности Бен-Гвира, а также начальника израильской полиции и полицейских, которые работают против тех, кто нарушает закон и нарушает жизнь израильских граждан».

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Кроме того, во время демонстрации в Тель-Авиве арестован армейский друг Нетаниягу.