Нетаниягу ответил NYT: Я буду продолжать игнорировать необоснованные советы

Назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу ответил на статью, опубликованную в The New York Times, в которой звучали опасения из-за прихода к власти нового правительства Нетаниягу.

«После того, как в течение многих лет хоронили Холокост на своих последних полосах и демонизировали Израиль на первых страницах, New York Times теперь с позором призывает к подрыву избранного нового правительства Израиля», — написал Нетаниягу в Twitter.

Об этом сообщает INN.

«В то время как NYT продолжает делегитимировать единственную настоящую демократию на Ближнем Востоке и лучшего союзника Америки в регионе, я буду продолжать игнорировать ее необоснованные советы и вместо этого сосредоточусь на построении более сильной и процветающей страны, укреплении связей с Америкой, расширении мира с нашими соседями и обеспечение будущего единственного еврейского государства», — добавил он.

В статье, опубликованной редакцией The New York Times, утверждается, что правительство Нетаниягу «представляет серьезную угрозу будущему Израиля — его курсу, его безопасности и даже идее еврейской родины». Во-первых, позиция правительства может сделать невозможным с военной и политической точек зрения решение о создании двух государств».

В статье содержится призыв к администрации президента США Джо Байдена действовать и «сделать все возможное, чтобы выразить свою поддержку обществу, основанному на равных правах и верховенстве закона в Израиле, как это делается в странах по всему миру. Это был бы акт дружбы, соответствующий глубокой связи между двумя народами».

«Умеренные силы в израильской политике и гражданском обществе уже планируют энергичное сопротивление закону, который урезал бы полномочия Верховного суда Израиля или права арабского меньшинства или ЛГБТ-сообщества. Они заслуживают поддержки американской общественности и администрации Байдена», — говорится в статье.

Статья завершается словами: «Все, что подрывает демократические идеалы Израиля — будь то прямая аннексия еврейских поселений или легализация незаконных поселений и аванпостов, — подорвет возможность решения проблемы двух государств. Поддержка Америки Израилем отражает уважение наших двух стран к демократическим идеалам. Президент Байден и Нетаниягу должны сделать все возможное, чтобы подтвердить это обязательство».

Ранее Курсор писал, что NYT заявляет, что «идеал демократии в Израиле находится под угрозой». В статье New York Times говорится, что следующее правительство во главе с назначенным премьер-министром Нетаниягу ставит под угрозу израильскую демократию.

Курсор писал, что СМИ разузнали, когда Нетаниягу объявит состав нового правительства. Будущий премьер-министр должен объявить о формировании своего кабинета до 21 декабря.

Наша редакция писала, что посол США рассказал об отношении его страны к Нетаниягу. Том Найдс рассказал, что давно знаком с новым премьер-министром Биньямином Нетаниягу: «Он известен в США. Мы считаем, что он очень умен».

Курсор также сообщал, что источники сообщили СМИ, почему Нетаниягу будет тянуть переговоры до последней минуты. Нетаниягу хочет избежать бунта внутри своей партии.