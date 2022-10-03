Нетаниягу ответил, сформирует ли правительство с Ганцем

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу рассказал, возможно ли то, что после выборов он предпочтет министра обороны Бени Ганца Бецалелю Смотричу и Итамару Бен-Гвиру.

По словам главы Ликуда, слухи о подобном сотрудничестве с Ганцем являются «легендой».

«Сформирую ли я правительство с Ганцем? Я сформирую правительство с 61 мандатом в Кнессете. Мы видели, что произошло с «правительством единства». У остальных также нет возможности создать другое правительство», – ответил Нетаниягу.

Ранее стало известно, что Ганц завершил официальный визит в Азербайджан.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу заявил, что Лапид забирает газ у граждан Израиля.

Помимо этого, недавно Лапид заявил, что сделан еще один шаг к снижению стоимости жизни в Израиле.