Нетаниягу ответил, сформирует ли правительство с Ганцем

По словам главы Ликуда, слухи о подобном сотрудничестве с Ганцем являются «легендой».
«Сформирую ли я правительство с Ганцем? Я сформирую правительство с 61 мандатом в Кнессете. Мы видели, что произошло с «правительством единства». У остальных также нет возможности создать другое правительство», – ответил Нетаниягу.
Ранее стало известно, что Ганц завершил официальный визит в Азербайджан.
Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу заявил, что Лапид забирает газ у граждан Израиля.
Помимо этого, недавно Лапид заявил, что сделан еще один шаг к снижению стоимости жизни в Израиле.