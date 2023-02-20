Нетаниягу подтверждает: Израиль обещает не легализовать дополнительные аванпосты

В рамках «паузы», которую продвигает администрация президента США Джо Байдена, Израиль соглашается не легализовать дополнительные аванпосты в ближайшие месяцы..

Израиль согласился на просьбу администрации Байдена не легализовать в ближайшие месяцы никаких дополнительных аванпостов в рамках усилий госсекретаря Энтони Блинкена по обеспечению «паузы» в односторонних действиях Израиля и Палестинской администрации.

Об этом сообщает INN.

В понедельник днем ​​канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявила, что правительство не будет продвигать какие-либо планы по нормализации нерегулируемых израильских аванпостов в Иудее и Самарии в течение следующих нескольких месяцев, не уточнив точных сроков.

Этот шаг не влияет на решение правительства, принятое ранее в этом месяце признать девять новых общин в Иудее и Самарии.

Блинкен осудил легализацию девяти городов, предупредив, что это может «обострить напряженность» в регионе и поставить под угрозу решение о создании двух государств.

«Мы глубоко обеспокоены вчерашним решением Израиля выдвинуть, как сообщается, почти 10 000 единиц поселений и начать процесс задним числом легализовать девять аванпостов в Иудее и Самарии, которые ранее были незаконными в соответствии с израильским законодательством. Как и предыдущие администрации, демократическая и республиканская, мы решительно выступаем против таких односторонних мер, которые усугубляют напряженность и подрывают перспективы согласованного решения о создании двух государств», — сказал дипломат.

Ранее Курсор писал, что США предотвратили дипломатический кризис ООН из-за Израиля. Речь шла о спорной резолюции Совета Безопасности ООН, выдвинутой палестинцами и их сторонниками.

Как сообщал Курсор, министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании и Италии во вторник, 14 февраля, выступили с совместным заявлением относительно строительства новых поселений в Иудее и Самарии.

В заявлении, в частности, подчеркивается, что стороны «глубоко озабочены» решением кабинета безопасности ускорить строительство десяти тысяч жилищ и легализовать девять незаконных поселений.

До этого Курсор информировал о том, что Кабинет министров одобрил постройку девяти поселений в Иудее и Самарии. Соответствующее решение было принято по требованию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с терактом в Неве-Яакове.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.