США предотвратили дипломатический кризис ООН из-за Израиля

Речь шла о спорной резолюции Совета Безопасности ООН, выдвинутой палестинцами и их сторонниками.

Администрация президента США Джо Байдена предотвратила возможный дипломатический кризис из-за израильских поселений в ООН, который угрожал затмить усилия Запада по привлечению всемирной организации внимания к войне россии* с Украиной во время годовщины российского вторжения на этой неделе.

Об этом сообщает издание Politico.

Несколько дипломатов, знакомых с ситуацией, заявили, что США успешно удалось предотвратить спорную резолюцию СБ ООН, продвигаемую палестинцами и их сторонниками, которая осудила бы Израиль за расширение поселений и потребовала бы прекращения будущей деятельности.

По словам дипломатов, чтобы избежать голосования и вероятного вето США на проект резолюции, который имел бы обязательную юридическую силу, администрации удалось убедить и Израиль, и палестинцев в принципе согласиться на шестимесячную заморозку любых односторонних действий, которые они могут предпринять.

По словам дипломатов, с израильской стороны это будет означать обязательство не расширять поселения как минимум до августа. Со стороны Палестины, по словам дипломатов, это будет означать обязательство до августа не предпринимать действий против Израиля в ООН и других международных органах, таких как Всемирный суд, МУС и Совет ООН по правам человека.

Дипломаты говорили на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать весьма деликатные переговоры.

Байден изо всех сил пытается уравновесить свое противодействие израильским поселениям и свою поддержку решения израильско-палестинского конфликта о создании двух государств шагами по улучшению отношений с палестинцами, которые пользуются широкой поддержкой среди его прогрессивных сторонников.

Ранее Курсор писал, что посол США предположил, движется ли Израиль к гражданской войне. Дипломат назвал израильскую демократию «яркой».

Как сообщал Курсор, министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании и Италии во вторник, 14 февраля, выступили с совместным заявлением относительно строительства новых поселений в Иудее и Самарии.

В заявлении, в частности, подчеркивается, что стороны «глубоко озабочены» решением кабинета безопасности ускорить строительство десяти тысяч жилищ и легализовать девять незаконных поселений.

До этого Курсор информировал о том, что Кабинет министров одобрил постройку девяти поселений в Иудее и Самарии. Соответствующее решение было принято по требованию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с терактом в Неве-Яакове.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.