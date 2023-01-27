Банкиры предупредили Нетаниягу: деньги уже бегут из страны

Участники встречи настаивали на остановке поспешных “реформ” и начале широкого общественного обсуждения перемен в судебной системе.

В последние дни банкиры наблюдают “тревожную тенденцию” — вкладчики закрывают депозиты и переводят деньги за границу

Об этом во время встречи директоров крупных банков с премьер-министром Биньямином Нетаниягу заявил гендиректор банка “Апоалим” Дов Кутлер, сообщает Israel Info.

Отмечается, что во время встречи главе правительства были высказаны «неприятные вещи» — в частности, ему сообщили, что уже наблюдется отток депозитных вкладов за границу. Кутлер подчеркнул, что пока «бегство» не приняло серьезных масштабов, однако речь идет о новом явлении, впервые замеченном банкирами только в последнее время, — так, деньги изымают иностранные инвесторы, “и не только в сфере Hi-Tech.

В свою очередь гендиректор банка “Дисконт” Ури Левин также предупредил премьер-министра, что его “реформа” может дорого стоить израильской экономике.

“Нельзя игнорировать всех экономистов, которые так сильно опасаются этих реформ, вы обязаны немедленно остановиться и продвигать перемены только осторожно и при широком согласии. Возможно, мы ошибаемся, а вы правы, но ценой вашей ошибки может стать смертельный удар по демократии и экономике”, — сказал банкир.

«Капитанов бизнеса» не успокоила речь Нетаниягу о вреде “мишпатизации” и благотворности его планов для израильской экономики. Участники встречи настаивали на остановке поспешных “реформ” и начале широкого общественного обсуждения перемен в судебной системе», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, экс-судья БАГАЦа рассказал, какой должна быть судебная реформа. Судья Верховного суда в отставке Яаков Тиркель изложил приемлемые для него изменения.

В частности, Тиркель отвергает претензии относительно проблематичности системы избрания судей специальной комиссией.

«Я бы не стал вмешиваться в вопрос комиссии по отбору судей. Она работает очень хорошо и в полном порядке с 1953 года, я не вижу причин для ее реформирования», — говорит он.

До этого редакция писала о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.