Банкиры предупредили Нетаниягу: деньги уже бегут из страны

В последние дни банкиры наблюдают “тревожную тенденцию” — вкладчики закрывают депозиты и переводят деньги за границу
Об этом во время встречи директоров крупных банков с премьер-министром Биньямином Нетаниягу заявил гендиректор банка “Апоалим” Дов Кутлер, сообщает Israel Info.
Отмечается, что во время встречи главе правительства были высказаны «неприятные вещи» — в частности, ему сообщили, что уже наблюдется отток депозитных вкладов за границу. Кутлер подчеркнул, что пока «бегство» не приняло серьезных масштабов, однако речь идет о новом явлении, впервые замеченном банкирами только в последнее время, — так, деньги изымают иностранные инвесторы, “и не только в сфере Hi-Tech.
В свою очередь гендиректор банка “Дисконт” Ури Левин также предупредил премьер-министра, что его “реформа” может дорого стоить израильской экономике.
“Нельзя игнорировать всех экономистов, которые так сильно опасаются этих реформ, вы обязаны немедленно остановиться и продвигать перемены только осторожно и при широком согласии. Возможно, мы ошибаемся, а вы правы, но ценой вашей ошибки может стать смертельный удар по демократии и экономике”, — сказал банкир.
«Капитанов бизнеса» не успокоила речь Нетаниягу о вреде “мишпатизации” и благотворности его планов для израильской экономики. Участники встречи настаивали на остановке поспешных “реформ” и начале широкого общественного обсуждения перемен в судебной системе», — говорится в статье.
В частности, Тиркель отвергает претензии относительно проблематичности системы избрания судей специальной комиссией.
«Я бы не стал вмешиваться в вопрос комиссии по отбору судей. Она работает очень хорошо и в полном порядке с 1953 года, я не вижу причин для ее реформирования», — говорит он.