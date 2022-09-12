Шольц может поддержать Лапида на предстоящих выборах: СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц очень близок к одобрению визита премьер-министра Яира Лапида в преддверии выборов в Израиле.

Шольц во время подготовленного заявления в Федеральной канцелярии сказал, что благодаря Лапиду «Израиль в надежных руках».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Я ценю политическое мастерство, с которым вы представляете Израиль в мире», – добавил Шольц.

Напомним, что 11 сентября, в воскресенье, Яир Лапид вылетел в Германию. В рамках его визита были запланированы встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок.

Помимо этого, запланирована встреча в Доме Ванзейской конференции с людьми, которые пережили Холокост. Они полетели вместе с премьер-министром Израиля.

Повестку дня возглавит ядерная программа Ирана, но также предполагается обсуждение двусторонних связей, отношений Израиля и ЕС, энергетической безопасности и войны в Украине. Дополнительно должны объявить о заключении соглашения о молодежном студенческом обмене.

Помимо этого, появилась информация о том, что в офисе Лапида опасаются утечки информации. Именно поэтому канцелярия премьер-министра заблокировала пропуска нескольким работникам в зал совещаний, который называют «аквариумом».

По словам негодующих сотрудников, это привело к существенному усложнению повседневной работы различных чиновников, а также они заявили, что блокировка вызвана «излишними опасениями» приближенных к Лапиду.

«В правилах доступа нет изменений. У кого есть профессиональная необходимость войти в канцелярию премьер-министра – имеет на это разрешение», – прокомментировали это в канцелярии Лапида.

Также «Курсор» сообщал о заявлении Нетаниягу, согласно которому он не будет увольнять генпрокурора, если придет к власти. Также лидер оппозиции рассказал о реформировании судебной системы.