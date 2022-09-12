СМИ: Дегель ха-Тора и Агудат Исраэль баллотируются вместе в объединенной ультраортодоксальной партии

Партии Дегель ха-Тора и Агудат Исраэль достигли соглашения касаемо того, чтобы баллотироваться вместе в качестве ультраортодоксальной политической партии Объединенный иудаизм Торы на предстоящих выборах.

С 1992 года эти партии составляют единый список, за исключением периода 2004-2006 годов. Тогда разногласия касаемо сотрудничества с коалицией вынудили их разделиться, но перед последующими выборами политики решили воссоединиться.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В 2022 году политические силы обдумывали отдельные варианты на фоне разногласий по поводу соглашения бельских хасидов, входящих в состав Агудат Исраэль, разрешения изучения некоторых светских предметов в их школах в обмен на увеличение финансирования от государства. Также журналисты сообщают, что новый лидер Дегель ха-Тора, член Кнессета Моше Гафни, выступил с требованием о большем представительстве в общем списке.

Ранее мы рассказывали, что партии Ямина и Еврейский дом договорились о баллотировании по общему списку на предстоящих выборах в Кнессет. В понедельник, 12 сентября, запланировано официальное подписание соглашения о выборах после прорыва в переговорах.

Также лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу заявил, что не будет увольнять генерального прокурора Гали-Баарав-Миара, если придет к власти. Также политик прокомментировал реформирование судебной системы.

Помимо этого, председатель партии Авода и министр транспорта Мейрав Михаэли ответила премьер-министру Яиру Лапиду на предложение совместно сформировать новое правительство.