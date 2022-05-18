Сын бойца Ноама Раза — Беннету: Я виню вас так же, как виню террориста

Впервые с начала волны терроризма премьер-министр приехал утешить скорбящих в дом семьи погибшего Ноама Раза в поселении Кида и подвергся жесткой критике. Появилось первое видео.

Премьер-министр Нафтали Беннет прибыл сегодня утром в среду в поселение Кида, чтобы навестить семью Ноама Раза, который на прошлой неделе был серьезно ранен в результате операции ЦАХАЛа в деревне Буркин в районе Дженина и скончался от травм в больнице Рамбам в Хайфе.

Репортер 12 канала сообщил, что во время визита старший сын Раза резко разговаривал с премьер-министром Нафтали Беннетом и сказал ему: «Я не знаю, как вы смотрите на себя в зеркало. Я виню вас, как виню террориста».

«Вы не заслуживаете быть в доме, в котором жил мой отец. Надеюсь, вы выслушаете, а не просто кивнете», — добавил сын.

Вскоре после прибытия премьер-министра к дому приехали протестующие, а затем — силы полиции.

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Как передавал сегодня Курсор, премьер-министр Нафтали Беннет во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку Францией Израиля во время недавней волны террористических атак.