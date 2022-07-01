Нетаниягу позвонил Лапиду: что предложил лидер оппозиции

Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу позвонил премьер-министру Яиру Лапиду в пятницу и пожелал ему мирного пребывания на посту без обострения ситуации в сфере безопасности.
Нетаниягу также предложил получать ежемесячные обновления безопасности через военного секретаря Ави Гиля, а не от самого Лапида, чтобы «деполитизировать» эти обновления и чтобы они «не превращались в политический инструмент во время выборов».
Нетаниягу уже получал обновления безопасности от Гиля по запросу бывшего премьер-министра Нафтали Беннета с момента формирования правительства Беннета-Лапида. Это связано с тем, что Нетаниягу, как сообщается, отказался встречаться с Беннетом в канцелярии премьер-министра.
Напомним, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.
Ранее курсор информировал, что новый опрос показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием.
Курсор писал, что партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.
Наша редакция сообщала, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.