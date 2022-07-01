Нетаниягу позвонил Лапиду: что предложил лидер оппозиции

Во время звонка Нетаниягу пожелал Лапиду мирного пребывания на посту премьер-министра Израиля без обострения ситуации в сфере безопасности.

Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу позвонил премьер-министру Яиру Лапиду в пятницу и пожелал ему мирного пребывания на посту без обострения ситуации в сфере безопасности.

Нетаниягу также предложил получать ежемесячные обновления безопасности через военного секретаря Ави Гиля, а не от самого Лапида, чтобы «деполитизировать» эти обновления и чтобы они «не превращались в политический инструмент во время выборов».

“למנוע את הפיכת העדכון לכלי פוליטי”: ההצעה של נתניהו ללפיד https://t.co/joS1FfwHGX — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) July 1, 2022

Нетаниягу уже получал обновления безопасности от Гиля по запросу бывшего премьер-министра Нафтали Беннета с момента формирования правительства Беннета-Лапида. Это связано с тем, что Нетаниягу, как сообщается, отказался встречаться с Беннетом в канцелярии премьер-министра.

Напомним, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Ранее курсор информировал, что новый опрос показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием.

Курсор писал, что партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.

Наша редакция сообщала, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.