Нетаниягу может принять важное решение о судебной реформе - СМИ выяснили детали

Это может произойти уже завтра.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу думает над тем, чтобы выпустить заявление уже в этот понедельник касательно будущего судебной реформы.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Глава правительства может объявить, что он решил в одностороннем порядке продвигать компромиссный план президента Ицхака Герцога, который будет включать смягчение пункта о разумности. Возможно, что Нетаниягу организует еще одно обсуждение, посвященное вопросу реформы судебной системы и компромиссному плану, принципы которого просочились в СМИ недавно.

Ранее мы писали, что Нетаниягу обрушился с критикой в адрес лидера протеста против реформ Шикму Бресслера, назвавшей правительство «нацистами». Перед этим она принесла извинения за это, добавив, что не нужно было пользоваться словом "нацист".

Тем не менее это резкое заявление вызвало соответствующую реакцию главы правительства. Он заявил, что эти слова искажают Холокост и подстрекают к убийству правительственных министров и выборных представителей. По его словам, право на проведение протеста нельзя приравнивать к праву на подстрекательство.

Также "Курсор" сообщал о сегодняшней встрече управляющего Банка Израиля профессор Амира Ярона с премьер-министром Нетаниягу. Он выразил согласие, что итоговое решение о продлении его полномочий примут лишь после праздничного периода.