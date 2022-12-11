Нетаниягу «обучил и обелил» Аббаса, а потом сделал его сторонником террористов — депутат Кнессета

По словам Ахмеда Тиби, назначенный премьер-министр «бросил председателя Национального собрания «из-за явного политического интереса и самым безобразным образом, на который только он способен».

Депутат Кнессета Ахмед Тиби от фракции «Хадаш-Таал» поддерживает восстановление единого списка с участием в нем фракции «Раам».

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Что касается левых сионистов, Тиби сказал, что «эти люди никогда не поддерживали нас».

«Когда мы работали, они были заняты тем, что пили эспрессо в Тель-Авиве. … Мы не являемся частью Блока Лапида», — сказал депутат.

Также, по словам Тиби, «Нетаниягу обучил и обелил Мансура Аббаса, а затем сделал его сторонником террористов, и все из-за явных политических интересов и самым безобразным способом, на который только он способен».

Как сообщал Курсор, избранный премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдаст около 12 министерских кресел членам своей партии. Предполагается, что Нетаниягу назначит Амира Охану министром иностранных дел, Йоава Гаанта министром обороны, Мири Регев министром образования, Эли Коэна министром транспорта, Исраэля Каца министром экономики, Мики Зоара министром культуры и Дуди Амсалема спикером Кнессета.

Также Курсор информировал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич прокомментировал коалиционное соглашение, которое он подписал с партией «Ликуд» и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Смотрич сказал, что ожидает «революции» в отношении к жителям Иудеи и Самарии.

«Сегодня полмиллиона человек живут в Иудее и Самарии, голосуют за Кнессет, служат в армии и платят налоги, но (управляются – прим. ред.) армией, как в банановой республике. Это не имеет смысла. Идея заключается в том, что ответственность за жителей Иудеи и Самарии должна быть возвращена министерствам», — пояснил Смотрич.

Также Курсор писал о том, что прежде чем назначать депутатов на министерские должности, Нетаниягу пригласил высокопоставленных членов своей партии на частные встречи, чтобы решить, какие посты им подходят больше всего.