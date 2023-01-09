В Ликуд отреагировали на комментарии Ганца о гражданской войне

Экс-министра обороны обвинили в том, что он «сеет семена анархии».

В партии «Ликуд» высказались по поводу комментариев бывшего министра обороны Бени Ганца, который обвинил правительство Нетаниягу в обострении ситуации в стране. Там отметили, что экс-министр был не столь критичен в оценке призывов сделанных членом Кнессета Ахмедом Тиби.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В частности, национал-либеральная политическая партия Израиля дала свой ответ на комментарии главы партии «Лагерь государственников», который намекал на то, что действия Нетаниягу могут привести страну к гражданской войне.

В частности, члены партии «Ликуд» отметили, что при всей критичности своего заявления в адрес Нетаниягу, Ганц никак не отреагировал на высказывания члена Кнессета Ахмеда Тиби, которые тот сделал сегодня. Напомним, что в них Тиби приравнял полицейских к террористам и назвал министра юстиции нацистом.

«Ганц, который не осудил это сравнение министра юстиции с нацистом и израильского правительства с Третьим рейхом, сеет семена анархии», — отмечает партия в своем заявлении.

Вместо этого Ганц заявил: «Не компенсируйте несправедливость, которая, как вы думаете, будет нанесена вам, несправедливостью по отношению к государству Израиль. Ответственность за братоубийственную войну, которая назревает в израильском обществе, ляжет на ваши плечи».

Кроме того, главы партии «Лагерь государственников» сообщил о том, что, по его мнению, нынешняя власть приведет к краху всю демократическую систему страны.

«Нетаниягу пришел, чтобы разжечь борьбу и ненависть в израильском обществе, дожать педаль газа до грани правовой и демократической системы», — добавил Ганц.

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