Нетаниягу пытается сформировать альтернативное правительство

Президиум Кнессета во вторник утром одобрил голосование в среду на пленуме Кнессета по законопроекту о роспуске Кнессета.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пытается сформировать новое правительство в нынешнем Кнессете.

Об этом сообщает Israel National News.

Партия «Ликуд» во вторник отклонила предложение партии «Еш Атид» принять в среду закон о роспуске Кнессета 24-го созыва.

Высокопоставленный представитель «Ликуда», что партия выступает против немедленного роспуска Кнессета, чтобы дать Нетаниягу возможность попытаться создать новое правительство.

«Он действительно использует эти оставшиеся часы», — сказал чиновник, чтобы определить, есть ли возможность сформировать новое правительство в нынешнем Кнессете.

«Ликуд» надеется заручиться поддержкой партии «Синие и белые» для создания альтернативного правительства, сказал чиновник.

Нетаниягу надеется получить еще несколько дней до объявления новых выборов, чтобы определить, можно ли убедить «Синих и белых» присоединиться к альтернативному правительству.

«Синие и белые» выступили с заявлением во вторник днем, отрицая, что партия ведет переговоры или заинтересована в переговорах с «Ликудом» по этому вопросу.

«Нет никаких переговоров и не о чем говорить».