Нетаниягу пытается сформировать альтернативное правительство

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пытается сформировать новое правительство в нынешнем Кнессете.
Об этом сообщает Israel National News.
Партия «Ликуд» во вторник отклонила предложение партии «Еш Атид» принять в среду закон о роспуске Кнессета 24-го созыва.
Высокопоставленный представитель «Ликуда», что партия выступает против немедленного роспуска Кнессета, чтобы дать Нетаниягу возможность попытаться создать новое правительство.
«Он действительно использует эти оставшиеся часы», — сказал чиновник, чтобы определить, есть ли возможность сформировать новое правительство в нынешнем Кнессете.
«Ликуд» надеется заручиться поддержкой партии «Синие и белые» для создания альтернативного правительства, сказал чиновник.
Нетаниягу надеется получить еще несколько дней до объявления новых выборов, чтобы определить, можно ли убедить «Синих и белых» присоединиться к альтернативному правительству.
«Синие и белые» выступили с заявлением во вторник днем, отрицая, что партия ведет переговоры или заинтересована в переговорах с «Ликудом» по этому вопросу.
«Нет никаких переговоров и не о чем говорить».
Курсор ранее писал, что посол США в Израиле рассказал, когда вступит в силу безвизовый режим. В специальном интервью в преддверии 4 июля и предстоящего визита президента США Джо Байдена в регион в конце того же месяца Найдес сказал, что, хотя многое еще предстоит сделать, США намерены включить Израиль в программу к 2023 году.