Высокопоставленный член Ликуда резко высказался о Нетаниягу

Депутаты от «Ликуда» возмущены тем, что многие важные министерства были отданы другим партиям в ходе коалиционных переговоров.

Высокопоставленный член «Ликуда», имя которого не называется, сказал 7 каналу: «Биби живет в кино, если считает возможным сформировать правительство без «Ликуда». Этого не произойдет».

«Я слышал, что люди Нетаньяху все утро работали на переговорах с депутатами от «Ликуда», пытаясь их успокоить. Но, похоже, это их только больше раззадоривает», — сказал чиновник.

Его заявление дополнило серию сообщений в СМИ о том, что часть депутатов от «Ликуда» взбунтовались и возмущены тем, что так много видных министерств было отдано другим партиям в ходе коалиционных переговоров.

Так, Ханегби даже обратился к членам Ликуда, возмущенным ситуацией вокруг коалиционных переговоров, сказав, что «нам нужно дать назначенному премьер-министру пространство для маневра, он знает детали лучше, чем мы».

Ранее Курсор писал о препятствиях в коалиционных переговорах: стало известно о дальнейших планах Нетаниягу.

Кроме того, депутат Яадут а-Тора жестко раскритиковал поведение Ликуда во время переговоров.

Напомним также, что Лапид обрушился на новое правительство в связи с инцидентом в Хевроне.