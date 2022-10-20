«Выбрал не ту сторону истории»: советник Зеленского выступил с критикой в адрес Израиля

Михаил Подоляк, старший советник президента Украины Зеленского, раскритиковал решение Израиля не передавать оружие Украине.

Решет Бет сегодня утром опубликовала выступление Подоляк из интервью Kan News: «Израиль выбрал не ту сторону истории. Мы разочарованы этим решением. Отказ израильских официальных лиц предоставить Украине системы ПВО в то время, когда наша критически важная гражданская инфраструктура подвергается атакам иранских дронов-камикадзе, очень разочаровывает украинский народ. Тот факт, что автократии, такие как россия* и Иран, демонстрируют гораздо более эффективное военное сотрудничество, чем две демократии (Израиль и Украина), которые находятся в ситуации экзистенциальной опасности, должны причинить всем нам великую скорбь».

Напомним, что, пытаясь найти золотую середину в помощи Украине, Ганц исключил передачу оружия Украине, сообщив делегации послов стран-членов Европейского Союза, что позиция Израиля в отношении продажи оружия Киеву не изменилась.

«Израиль поддерживает Украину, НАТО и Запад — это то, что мы говорили в прошлом и повторяем сегодня. У Израиля есть политика поддержки Украины посредством гуманитарной помощи и доставки спасательного оборонительного оборудования», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Иран представил новый «дрон-камикадзе».

Кроме того, у Зеленского отреагировали на возможное присутствие путина на саммите G20.

Также мы сообщали, что в Белом доме рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях Украины.