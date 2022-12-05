Нетаниягу сказал ультраортодоксам, что Мансур Аббас получил только два миллиарда шекелей — СМИ

Представителей ультраортодоксов согласиться на компромисс, но они отказались.

Утверждается, что на коалиционной переговорной встрече между Ликудом и Объединенным иудаизмом Торы Биньямин Нетаниягу сказал, что Мансур Аббас получил лишь очень небольшую часть суммы, обещанной ему в предыдущем правительстве.

Об этом сообщает INN.

Журналисты пишут, что слова назначенного премьер-министром прозвучали на ночном совещании сторон, на котором уточнили, что затраты на требования Объединенного иудаизма Торы составляют от 4 до 6 миллиардов шекелей.

Сообщается, что Ярив Левин, ведущий переговоры от имени «Ликуда», просил представителей ультраортодоксов согласиться на компромисс, но один из них ответил, что у них нет оснований для этого, потому что Мансур Аббас получил 53 миллиарда долларов в предыдущем правительстве.

На эти замечания Нетаниягу ответил, согласно источникам, присутствующим в комнате, что Аббас на самом деле получил только два миллиарда шекелей. В Ликуде утверждают, что Нетаниягу подобного не заявлял.

Любопытно, потому что на протяжении всей кампании «Ликуда» члены партии и сам Нетаниягу повторяли передачу миллиардов Аббасу. Также журналисты добавили, что 53 миллиарда шекелей, которые якобы были обещанные Аббасу, не были переведены сразу, а были частью 5-летнего плана, с помощью которого хотели обеспечить развитие и помочь арабскому сектору.

Ранее Мансур Аббас назвал «фашистским» правительство Нетаниягу, Смотрича и Бен-Гвира.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу обвинил Лапида и Ганца в распространении «лжи и нагнетании страха».

Помимо этого депутат Кнессета заявил, что Маоз положительно повлияет на образование.