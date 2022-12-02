Нетаниягу сохраняет контроль над ключевыми решениями по Иудее и Самарии

Самые важные слова в части коалиционного соглашения между «Ликудом» и Религиозно-сионистской партией — «по согласованию и согласованию с премьер-министром».

Нетаниягу дал Смотричу плацдарм в Министерстве обороны с министром Религиозно-сионистской партии, ответственным за урегулирование на территории Иудеи и Самарии, который будет действовать — и это главное «в сотрудничестве и согласии» с Нетанигу. Это означает, что каждое важное решение, касающееся Иудеи и Самарии, потребует одобрения Нетаниягу.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нетаниягу знал, что если вся ответственность будет возложена на Религиозно-сионистскую партию, то это будет лишь вопросом времени, когда Израиль подвергнется нападению со стороны своих союзников, что приведет к давлению на Нетаниягу, в конечном итоге уничтожит его правительство и разрушит его наследие.

Нетаниягу знал, что в тот или иной момент он взорвется, и поэтому ему удалось полностью избежать этого. У председателя «Ликуда» еще будет немало головной боли из-за его партнеров по коалиции, но самой болезненной из них удалось избежать.

Это была основная причина того, что переговоры затянулись, и причина, по которой переговорная команда Нетаниягу сделала все возможное, чтобы Смотрича «с дерева, на которое он залез», — сначала отказаться от должности министра обороны, а затем отказаться от гражданской позиции. Административное управление переходит в Минфин, и, наконец, на возможность иметь исключительные права на решения по таким деликатным вопросам.

Нетаниягу сделал то же самое с Итамаром Бен-Гвиром из «Оцма Иегудит», который получил солидный пакет, в том числе расширенное Министерство общественной безопасности, которое включало определенные полномочия на территории Иудеи и Самарии.

Тем не менее, короткая фраза в этом соглашении также оказалась решающей: «премьер-министр сформирует и возглавит министерский комитет для регулирования молодых поселений на территории Иудеи и Самарии». Вопрос о молодых поселениях имел решающее значение как для Бен-Гвира, так и для Смотрича , но, опять же, последнее слово будет за Нетаниягу.

Уходящий министр финансов депутат Кнессета Авигдор Либерман пошутил в понедельник, что он может пообещать, что, если Нетаниягу встанет во главе комитета, ничего не произойдет.

Пока окончательное решение будет за Нетаниягу, он сохранит контроль над наиболее важными решениями на территории Иудеи и Самарии — и ему удалось маневрировать как Смотричем, так и Бен-Гвиром, чтобы добиться этого.

Ранее Курсор писал о коалиционном соглашении Нетаниягу и Смитрича: обнародованы детали сделки. Согласно коалиционному соглашению, глава Религиозного сионизма будет министром финансов в течение двух лет, а партия также получит влиятельную должность для продвижения спорной судебной реформы.

Кроме этого, Смотрич и Нетаниягу подписали коалиционное соглашение. Нетаниягу назвал это важным шагом, который «приближает нас к формированию националистического правого правительства».

Курсор сообщал, что Мансур Аббас назвал «фашистским» правительство Нетаниягу, Смотрича и Бен-Гвира. Глава РААМ считает, что «правительство во главе с Нетаниягу — это катастрофа для палестинского народа».

Наша редакция писала, что Бен-Гвир отреагировал на подписание коалиционных соглашений: что он сказал.