Нетаниягу увеличил состав правительства до 32 министров

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в понедельник, 9 января, объявил на заседании фракции «Ликуд» о своем решении назначить члена Кнессета Галит Дистель-Атбарьян министром информации, а члена Кнессета Май Голан — министром в канцелярии премьер-министра.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Отмечается, что пока не известно, какими будут функции министра в канцелярии премьера в новом правительстве. Обязанности, которые будут возложены на Май Голан в ее должности министра в канцелярии премьер-министра, пока также неясны.

Как сообщал Курсор, в Кнессете 25-го созыва, который был приведен к присяге месяц назад, всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

При этом в формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.

Ранее Курсор писал о том, что Кнессет 19 декабря одобрил законопроект, увеличивающий минимальное количество депутатов, необходимое для формирования новой фракции в парламенте.

Также Курсор информировал о том, что Курсор, специальный комитет по «закону Бен-Гвира» под председательством депутата Офира Каца от «Ликуда» одобрил в первом чтении законопроект о внесении поправок в Постановление о полиции. Ожидается, что закон будет вынесен на голосование в первом чтении на пленарном заседании Кнессета в ближайшие два дня.