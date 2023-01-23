Нетаниягу вместе с супругой прибыли в суд из-за секретного брачного соглашения

Премьер-министр и его жена, Биньямин и Сара Нетаниягу, прибыли в суд для иска о диффамации.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара дали показания в иске о диффамации о предполагаемом секретном соглашении, в котором подробно описывались супружеские обязательства между ними, которое было подано двоюродным братом премьер-министра и бывшим юристом против бывшего председателя Института экспорта, который утверждал, что видел документ.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно документу, который, как утверждал, видел бывший чиновник Давид Арци, Нетаниягу якобы заключил контракт с его женой на то, чтобы он не путешествовал на ночь без нее и привлекал ее к высшим правительственным назначениям под юридическим страхом передачи ей их совместного имущества. По данным СМИ, среди высокопоставленных назначений упоминались главы Моссада, ШАБАКа и ЦАХАЛа.

«Этого соглашения не существовало. Нехорошо говорить, что между супругами есть соглашение. Никакого соглашения не было, и ни один юрист не увидит соглашение», — заявила Сара Нетаниягу.

Сара также отвергла утверждения о том, что она выбросила премьер-министра из его кортежа, назвав это «бредом». Она утверждала, что его служба безопасности предотвратила бы такую ​​акцию, «если бы я выбросила его из кортежа, они бы меня расстреляли».

Арци утверждал, что видел документ благодаря Дэвиду Шимрону. Шимрон якобы искал помощи у Арци в трудоустройстве.

Курсор писал, что Нетаниягу выиграл иск о клевете против Эхуда Ольмерта по 1 из 2 пунктов. Биньямин Нетаниягу выиграл иск о клевете против бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, в котором Ольмерт, по сути, назвал Нетаниягу и его семью сумасшедшими. Также судья отклонил просьбу Ольмерта пересмотреть показания Сары Нетаниягу.

Ранее Курсор сообщал, что в Ликуде высказались о возможной отставке Нетаниягу. Гали Бахарав-Миара сказала, что близка к тому, чтобы заставить премьер-министра уйти в отставку из-за нарушения правил конфликта интересов.

Наша редакция писала, что юридический советник не исключают инициирования импичмента Нетаниягу — СМИ. Согласно источникам, юридический советник планирует инициировать процедуру «нивцарут».